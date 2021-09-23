بالفيديو.. رئيس هيئة الأركان يزور مصابي القوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - زار رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني 91، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية والأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال الزيارة تقديم التهنئة لهم بمناسبة اليوم الوطني ونقل لهم فخره واعتزازه بما يقومون به هم وزملاؤهم منسوبو القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.



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