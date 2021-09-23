احتفالًا باليوم الوطني.. «الربيعة» يبرز 6 إنجازات لوزارة الصحة

الرياض - محمد عبدالله - كشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عن إنجازات وزارة الصحة خلال الآونة الأخيرة، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ91 للممكلة.

وقال وزير الصحة، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «هي لنا دار بفخر واعتزاز، بالثباتُ بالأزمات، سرعةُ القرارات، تمكينُ الكفاءات، تلبيةُ الاحتياجات، دعمُ الابتكار.. عباراتٌ قصيرة بداخلها قصصٌ عظيم، فالحمد لله على نعمة هذا الوطن، بقيادة حكيمة، حقّهم علينا الدعاء؛ ولهم منّا الولاء والوفاء».

وجاءت الإنجازات التي أشار إليها وزير الصحة كالآتي:

المملكة الأولى عالميًا في إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا.

المملكة الأولى عالميًا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا 2020/2021.

المملكة الثانية عالميًا في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا.

المملكة الـ11 عالميًا بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI

أكبر قطاع للرعاية الصحية على مستوى الدول العربية بإعطاء الجرعات.

تقديم العلاج مجانيًا لجميع مصابي فيروس كورونا من المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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