الحيزان يرصد المواقع المتأثرة بالسحب الممطرة

الرياض - محمد عبدالله - رصد الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أجواء المملكة والخليج عصر اليوم الخميس.

ونشر الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خريطة المواقع المتأثرة بالسحب الممطرة في المملكة والتي ظهرت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس غد الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

اقرا ايضًا:

الحيزان يتوقع مناطق التأثر بالأمطار خلال الساعات المقبلة