بالفيديو.. أبطال الحد الجنوبي يهنئون القيادة والشعب باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - هنأ أبطال الحد الجنوبي من القوات المشتركة، القيادة الرشيدة والشعب السعودي بـاليوم الوطني السعودي 91.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع- عبر تويتر – استعادت فيه مقولات تاريخية لقادة المملكة، ومنها قول الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود: «إذا كنّا نريد اجتماع كلمتنا وحفظ شؤوننا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة».

وأعادت الوزارة نشر مقولة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومفادها: «على الدوام أظهر المواطن السعودي استشعارًا كبيرًا للمسؤولية وشكّل مع قيادته وحكومته سدًّا منيعًا أمام الحاقدين والطامعين»، وكذلك مقولة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع، بأن: «طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم».

وظهر بعض أبطال الحد الجنوبي وهم يتفاخرون بمهمتهم في حماية الوطن، ويقدمون التهنئة للقيادة والمواطنين والمملكة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وتحتفلُ الْمَمْلَكَةُ العرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ، اليوم الخميس، باليَوْمِ الوطني الـ91 لتوحيدها، ويعود ذلك التاريخ إلى صفحةٍ مُضيئةٍ في تاريخ المملكة، حيث أصدَرَ المَلِكُ عبدالعزيز آل سعود المرسومَ المَلَكي رقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويلِ اسم الدولةِ من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى «الْمَمْلَكَةُ العرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ»، وذلك ابتداءً من يَوْمِ الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ المَوَافِق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وتشمل أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، اليوم تنظيمَ عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية، بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وتباشر الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ91، ويتم تنظيم العديد من العروض التفاعلية في مدن عدة تحت شعار #هيلنادار.

وتشارك الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 الوزارات والجهات كافة والمواطنون والمقيمون، مع الالتزام ببروتوكولات إقامة الفعاليات الترفيهية للوقاية من «كوفيد – 19»، كما يتبادل المواطنون والمقيمون والمسؤولون على السواء، التهاني والتبريكات بالمناسبة الغالية، فيما حوَّل مغرِّدُون – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – صفحاتهم إلى فعاليات افتراضية استعادوا خلالها أمجادَ المملكةِ، والمحطاتِ الهامة في تاريخها.

وتزينت المعالم والشوارع في مختلف المناطق بالإضاءة والألوان الخضراء؛ احتفالًا واحتفاءً باليوم الوطني، وظهرت المعالم والمنشآت مضاءة باللون الأخضر وهو اللون الذي يميز علم المملكة العربية السعودية، في يوم الوفاء للوطن.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني