بلينكن: السعودية وأمريكا تشتركان في 8 عقود من التعاون والصداقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة، تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا، وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي، المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف «نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح».‏