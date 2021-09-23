بلينكن: السعودية وأمريكا تشتركان في 8 عقود من التعاون والصداقة

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا، وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي، المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع.
وأضاف «نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وصياغة مستقبل يسوده السلام والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح».
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