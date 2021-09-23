السعودية | بلدية وسط الدمام توزع الأعلام والهدايا الرمزية على المواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت بلدية وسط الدمام المواطنين والمقيمين احتفالاتهم وفرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، والتي عمّت كافة المتنزهات، حيث قامت بتوزيع الأعلام والهدايا الرمزية على المواطنين والمقيمين.

وتشهد المملكة اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الـ 91، حيث تقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية، وكانت أمانات المناطق قد كثفت استعداداتها وأقيمت فعاليات عدة ضمن احتفالات اليوم الوطني.