كلية الجراحين الأمريكية تستعين بدراسة سعودية حول جراحات السمنة

الدمام - شريف احمد - نشرت كلية الجراحين الأمريكية في مجلتها العلمية اليوم دراسة سعودية طبية متعلقة بجراحات السمنة عند الأطفال وصغار السن ووزعتها على وسائل الإعلام الأمريكية بوصفها دراسة علمية متميزة متناولة الخبرة السعودية في مجال جراحات سمنة الأطفال.

وقالت المجلة العلمية ( Journal of the American college of surgeon ) : إن الدراسة السعودية تعد أكبر دراسة علمية في هذا المجال على مستوى العالم نظير النتائج المميزة للأطفال التي أجريت لهم عمليات السمنة بالمملكة على مدى عشر سنوات .

وأوضحت الدراسة أن الأطفال وصغار السن الذين أجروا هذه العمليات حافظوا على نزول أوزانهم طوال هذه المدة كما أنهم شُفوا من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط والاختناق أثناء النوم وكذلك حافظوا على نموّهم الطبيعي .

وقال المتخصص في جراحات السمنة والحاصل على جائزة التميز من الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة عام 2018 الدكتور عائض بن ربيعان القحطاني : إن المملكة هي الرائدة عالميا في جراحات سمنة الأطفال وجرى تعديل الإرشادات العالمية مثل إرشادات الأكاديمة الأمريكة للأطفال وإرشادات الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة بناء على الخبرة السعودية على مدة 15 عاما.

وأضاف أن اهتمام كلية الجراحين الأمريكة بهذه الدراسة يدل على المكانة العلمية المتميزة التي تحظى بها المملكة في المجال الصحي على مستوى العالم خاصة في الجراحات المتخصصة كالسمنة.