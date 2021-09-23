شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. عروض عسكرية ومسيرات للهجانة والخيالة في الرياض والدرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الداخلية اليوم الخميس، وبمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ، عدد من الفعاليات في واجهة الرياض ، بإلاضافة إلى الدرعية في البجيري وقصر سلوى ، حيث تقدم عرضاً عسكرياً في واجهة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ، لمدة ساعة وتحديداً في الساعة السادسة مساء ، كما يشمل العرض إقامة متحف لأبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من الساعة الخامسة ولمدة ساعتين ( الخميس والجمعة ) .

وفي الدرعية تنظم وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية عدد من الفعاليات كمسيرة الفرقة الموسيقية من البوابة 2 وحتى دوار البجيري من الساعة 4.30 وحتى الخامسة ، ايضاً مسيرة الخيالة من الساعة الخامسة ولمدة نصف ساعة من بوابة 2 وحتى دوار البجيري ، مسيرة الهجانة تنطلق في الساعة 5.30 مساء ولمدة نصف ساعة من بوابة 2 وحتى دوار البجيري ، ثم مسيرة دبابات الهارلي من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف من بوابة 2 وحتى دوار البجيري ، ثم مسيرة الموكب الأمني من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة وينطلق من بوابة 2 وحتى دوار البجيري ، كما سيتعرف الزوار ويشاهدون صور لشهداء الوطن في قصر سلوى .

وفي نفس الصدد نظمت أمانة منطقة الرياض 11 برنامجًا مجتمعيًا احتفاليًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة ، لتعزيز تفاعل السكّان من خلال توفير بيئة حيويّة للتعبير عن قيم الانتماء والولاء للوطن، تزامنا مع نشر الأعلام الوطنية في طرق الرياض الرئيسة، وإضاءات لمعالم المدينة والمباني الحكومية والأبراج.

وتتضمن البرامج، إقامة معرض للفن التشكيلي في دكة الندى لرسم لوحات وطنية، وتنظيم احتفاليّة للأطفال في واحة الملك سلمان للعلوم بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة في حديقة الملك عبدالله بالملز بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، فيما تنظم ديوانيتا الرعيل الأول بعليشة ولبن صباحًا لرواية مسيرة توحيد المملكة، وإلقاء الأشعار الوطنية.

وتماشيًا مع مستهدف الرياض الخضراء، تنظم الأمانة وبالشراكة مع وزارة الرياضة وفرق تطوعيّة برنامج تشجير في حديقتي الدوح وعرقة، وتعزيزًا لمساهمة السكّان في أعمال الزرعة المنزليّة، ستوزع الأمانة شتلات في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، كما سيسهم المتطوعون في إزالة الكتابات المشوهة على الجدران وتحسين المشهد الحضري في ثلاثة أحياء هي السويدي الغربي، ولبن، واليرموك.

وتأتي برامج أمانة منطقة الرياض ملتزمة بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازيّة التي حددتها الجهات المختصة، لضمان سلامة جميع المرتادين، ولتوفير بيئة صحية وآمنة للابتهاج باليوم الوطني السعودي الـ91.