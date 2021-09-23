شكرا لقرائتكم خبر عن "مساحة وطن" تلهم الأطفال للرسم تعبيراً عن حب الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت فعالية "مساحة وطن" في أحد المراكز التجارية في مدينة الظهران، احتفالاً باليوم الوطني الـ٩١، والذي يستمر من الخميس وحتى السبت.

وخصصت الفعالية للأطفال من ٥ إلى ١٢ سنة، حيث يقوم الأطفال خلالها بالرسم تعبيراً عن حب الوطن، بإشراف رسامين مختصين، وتطلق الفعالية كل سنة احتفالاً باليوم الوطني.

ولاقت الفعالية إقبال كبير من زوار المجمع من الأطفال، وتم تنظيم الورش الرسم على 3 فترات، تمتد الواحدة منها ساعة ونصف.