محمد بن مسعود - الدمام - زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان أعلام البلدين قدم فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع "إيرماكي MB339" التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.

وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 07:45 PM زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان أعلام البلدين فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة قدم فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورًا جويًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخًا وتتويجًا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع "إيرماكي MB339" التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.

وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية. الكلمات المفتاحية

، فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية يحتفل باليوم الوطني الـ91 للمملكة ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه