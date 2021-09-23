، "يلو" ترفع آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع منسوبو شركة الوفاق للحلول النقل المحدودة "يلو" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وأشادوا بما تحقق لهذه البلاد المباركة من توحيد أطرافها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والنهضة الشاملة التي قادها من بعده أبناؤه الأبرار الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعاً- وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي شهد تحولاً كبيراً في كافة أوجه الحياة والتطور في بلادنا كاستجابة للرؤية المباركة 2030 التي قامت بضخ روح جديدة للعمل والإنجاز للارتقاء بوطننا، مرتكزة على بناء الإنسان والمكان معاً مما صنع واحدة من أروع قصص النجاح في التاريخ والتي نعيش فصولها ونقطف ثمارها اليوم وغداً بإذن الله.

وتسعى شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" لمواكبة هذه النهضة والفرص السانحة التي صنعتها رؤية 2030 في تطوير أعمالهم لمواكبة القفزات الكبيرة التي تحققها السعودية في شتى المجالات، حيث تعمل لتكون واجهةً مشرفةً للقطاع الخاص في مجال خدمات تأجير السيارات عبر توفير أفضل ومختلف الخيارات في أسطولها من المركبات، وإثراء تجربة العميل عبر استخدام أحدث التقنيات المتاحة في كافة مراحل التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع كبرى الجهات محلياً ودولياً لتكون دائماً الخيار الأفضل".