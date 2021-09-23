، إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91 ،

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تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.
وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.
من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 07:35 PM
عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخباريةإذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91
تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.
وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات السعودية ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.
من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.
، إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91 ،
المصدر : الخليج 365
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