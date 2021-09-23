، بالصور.. أمانة جدة تعيد 20 لاعباً سابقاً للملاعب احتفاءً بيوم الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت لهم لقاءً استعراضياً مع نجوم الفن وتحت شعار "هي دار لنا"

‬نظمت أمانة محافظة جدة، أمس، تحت شعار "هي دار لنا"، المباراة الاستعراضية على ملاعب "فايربول" بالمحمدية، والتي جمعت نجوم الفن والرياضة ضمن فعاليات الأمانة للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وقال مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي: إن المباراة تأتي ضمن احتفالات أمانة جدة باليوم الوطني، والتي تشمل إطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

أضاف "السلمي": المباراة كانت بتعليق المعلق الكبير غازي صدقة، وشهدت مشاركة نجوم الفن والرياضة والتي مثلها كل من الفنان: عبدالله رشاد، والشاعر صالح الشادي، وكذلك العديد من مشاهير السوشيال ميديا.

وتابع "السلمي": مثل نجوم الرياضة كل من اللاعبين: سعيد العويران، محمد عبدالجواد، محمد نور، كامل الموسى، عدنان فلاته، مبروك زايد، إبراهيم الحكمي، مهند عسيري، ياسر السقاف، صالح الصقري، خليل جلال، مؤيد الثقفي، فيصل بامحرز، نايف القاضي، ملك معاذ، خالد قهوجي، نايف البدر، مناف أبو شقير، حمد المنتشري، طلال المشعل، محمد أمین حیدر، إبراهيم سويد، عبدالله فلاته.