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أكد محافظ العديد سعد بن محمد العجلان، بأن اليوم الوطني (۹۱) للمملكة العربية السعودية يعد مناسبة مجد وامتدادًا لتاريخٍ حافل بالإنجازات نستذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه" والفترة التاريخية العظيمة التي صاحبت التأسيس وتشكلت معها الملامح الأولى للوحدة والتلاحم.
وقال العجلان: يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.
وأضاف: أن النعم التي يعيشها وطننا المعطاء لا تحصى بفضل الله منذ عهد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 07:28 PM
أكد أنها تذكرنا الملامح الأولى التي تشكلت معها الوحدة والتلاحم"العجلان": يومنا الوطني مناسبة مجد وامتداد لتاريخٍ حافل بالإنجازات
أكد محافظ العديد سعد بن محمد العجلان، بأن اليوم الوطني (۹۱) للمملكة العربية السعودية يعد مناسبة مجد وامتدادًا لتاريخٍ حافل بالإنجازات نستذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه" والفترة التاريخية العظيمة التي صاحبت التأسيس وتشكلت معها الملامح الأولى للوحدة والتلاحم.
وقال العجلان: يشكل يومنا الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.
وأضاف: أن النعم التي يعيشها وطننا المعطاء لا تحصى بفضل الله منذ عهد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
، "العجلان": يومنا الوطني مناسبة مجد وامتداد لتاريخٍ حافل بالإنجازات ،
المصدر : الخليج 365
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