، سفارة المملكة في ألمانيا الاتحادية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021م حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة بالعاصمة الالمانية برلين.

ورفع السفير عصام بن إبراهيم بيت المال باسمه وباسم أعضاء السفارة والملحقيات والطلبة السعوديين في ألمانيا، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله" ولسمو ولي عهده "حفظه الله"، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين والشخصيات الألمانية ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين.