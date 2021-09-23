بالصور.. «شؤون الحرمين» توزع هدايا على المعتمرين والزوار والعاملين بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بتوزيع الهدايا على المعتمرين والزوار والعاملين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة اليوم الوطني 91، وذلك ضمن مبادرة «لوطني أتطوع» ووفقًا للأنظمة الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والحرص على التباعد الجسدي.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن ما تقوم به الوكالة له الأثر الكبير في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والوطنية والتأكيد على أهميتها، وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء والتكاتف التي تحث عليها الشريعة الإسلامية ويؤكدها ولاة الأمر، حفظهم الله.

وأفاد الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية الأستاذ خالد بن فهد الشلوي، بأن المشاركات بالمناسبات الوطنية والعمل التطوعي والخدمات الاجتماعية تلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وتميزًا وإبداعًا في توعية أفراد المجتمع بالانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة وتوجيه وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

اقرأ أيضًا:

ابن سمار: اليوم الوطني يجسد تلاحم السعوديين مع القيادة لمواصلة البناء

بالصور.. القوات المسلحة تطلق أولى احتفالاتها باليوم الوطني

«المرور» تكثف عملها الميداني في مواقع الاحتفال باليوم الوطني 91