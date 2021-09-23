سفارة أمريكا بالمملكة تقدم رسالة تهنئة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - قدمت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، مارتنيا سترونج، التهنئة للمملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91، متمنية استمرار العلاقات الطبية بين البلدين.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المملكة عبر موقع «تويتر»: «نيابة عن بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نتمنى لأصدقائنا في المملكة يومًا وطنيًا سعيدًا للغاية، ونرجو أن تستمر علاقات الصداقة بين بلدينا في النمو».

وأضافت مارتينا في مقطع فيديو: «أتقدم بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد وجميع أصدقائنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني».

وتابعت: «على مدى 8 عقود، كانت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مبنية على أساس تحقيق الأمن والازدهار للبلدين وللمنطقة بأسرها، واليوم نعمل معًا لبحث فرص جديدة للتعاون من شأنها دفع عجلة التقدم والابتكار المشترك، خاصة في تحديات القرن الـ21، حيث أزمة المناخ وجائحة كورونا».

وأتمت: «بناء عالم آمن ومظهر ومستدام هو هدفنا المشترك ونتطلع للعمل مع المملكة لجعله حقيقة»