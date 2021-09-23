الصحة: انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمصابي كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 279 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 303 حالة بانخفاض قدره 24 حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 2325 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2345 حالة، وذلك بانخفاض قدره 20 حالة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و72 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

فيما أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين الماضي، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

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