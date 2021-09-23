الرقم 7 في تاريخ النفط السعودي.. قصة اكتشاف غيّر العالم

الرياض - محمد عبدالله - يحمل الرقم «7» معادلة هامة في تاريخ البترول والنفط في المملكة، ويعد نقطة تحول كبيرة غير المنطقة والعالم.

ووفق تقرير لقناة الإخبارية، شهدت المملكة في 4 مارس عام 1938 إرساء أولى لبنات الازدهار بنجاح أرامكو؛ حيث بدأ إنتاج النفط بكميات كبيرة؛ حيث بئر الدمام رقم 7 وسميت بئر الخير.

جاء اكتشاف البئر عقب جهود مضنية وبعد مسح صحاري المملكة سنوات ووقفت رحلة الاكتشاف عند البئر 6، وواصل الفريق العمل حتى تم حفر البئر المشار إليه، وانطلقت معه مسيرة البناء والمستقبل الكبير.

تحول النفط إلى منتجات بترولية وصلت جميع أنحاء العالم وساهمت في بنائه، ورغم النجاح الكبير الذي تحققه المملكة في قطاع النفط فإنها تباشر اقتصاديا رؤية واعدة تقوم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد مهما كانت أهميته.

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