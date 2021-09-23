الصحة: 3 فوائد لجرعة لقاح كورونا الثانية

الرياض - محمد عبدالله - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدة أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (57) حالة مؤكدة، وتعافي (72) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2325) حالة منها (279) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546792) حالة، وعدد حالات التعافي (535783) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8684) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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