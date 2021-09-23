هل يمكن للخليجي شراء سيارة منتهية الرخصة؟.. المرور يجيب

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي التأكيد على أن شراء السيارة يتطلّب سريان رخصة السير.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي عبر موقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: أنا خليجي وغير مقيم في المملكة، هل يمكنني شراء سيارة منتهية استمارتها من المملكة؟

كان المرور السعودي، قد أكد أنَّ المستفيد في انتهاء رخصة السيارة منذ سنوات، يمكنه تجديدها بعد سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

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