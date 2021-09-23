في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني.. سبب تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم

الرياض - محمد عبدالله - تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ91، روى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل، الأمير تركي الفيصل، القصة وراء السبب في إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على أرض الوطن بدلًا مملكة نجد والحجاز.

وتشهد السعودية في يوم 23 سبتمبر من كل عام مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ91 لتأسيس المملكة بموجب المرسوم الصادر من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم عام 1932.

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أنه بعد أن التأمت لُحمة أراضي الوطن تحت مسمى مملكة الحجاز ونجد، بعث بعض من أهالي الطائف كان منهم أعضاء بمجلس الشورى ببرقية مقترح للملك المؤسس بتغيير اسم البلاد.

وأضاف، في ظهور خاص على قناة الإخبارية بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ91، أن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تجاوب مع هذا المقترح، وبعد انتشار خبر هذا المقترح توالت برقيات تأييده.

وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أنه في 17 جمادي الأولى 1351 هـ، صدر المرسوم الملكي بتغيير اسم مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار، كانت الهيئة العامة للترفيه، قد كشفت عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية، بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض احتفالًا باليوم الوطني الـ91.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، عرضاً عسكرياً في واجهة الرياض لمدة ساعة، يتخلله ولأول مرة مشاركة المرأة في العرض، كما يشمل العرض إقامة متحف لأبرز المقتنيات من قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من بعد المغرب يوم الخميس.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي حمل شعار “هي لنا دار”، ودعت جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الشعار والهوية الخاصين بهذا اليوم، من أجل إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، كما أطلقت موقعًا ورابطًا إلكترونيًا لذلك، في الوقت الذي يتحدد فيه سنويًا هذا اليوم يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع العام.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

اقرأ أيضًا:

في اليوم الوطني السعودي.. معلومات يجب أن تعرفها عن المملكة

اليوم الوطني السعودي 2021 .. 4 وثائق تثبت تاريخ توحيد المملكة

«هي لنا دار».. «الترفيه» تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ91