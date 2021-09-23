ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وأعرب ملك المغرب عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوره في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجيًّا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من ملك المغرب، تضمنت تهنئته بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

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