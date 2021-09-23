الباحة تسجِّل «صفر» إصابات.. والرياض تتصدر المناطق بـ19 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 19 إصابة جديدة، من إجمالي 57 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة، فيما خَلَت منطقة الباحة من تسجيل إصابات جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 11 حالة، والشرقية والمدينة المنورة 6 حالات، وجازان وعسير 3 حالات لكل منها، والقصيم ونجران وتبوك حالتان لكلٍّ منها، وحائل والجوف والحدود الشمالية حالة واحدة فقط لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و72 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت منطقة الباحة صفر إصابات.

يذكر أنَّ السعودية احتلّت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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