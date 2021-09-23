شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يطمئن على مصابي القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني 91، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.

وجرى خلال الزيارة تقديم التهنئة لهم بمناسبة اليوم الوطني ونقل لهم فخره واعتزازه بمايقومون به هم وزملائهم منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.