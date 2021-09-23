شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. غواصون وسياح يحتفون بـ"علم المملكة" في أعماق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من أعماق البحر الأحمر، يحتفي غواصو تبوك بالذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي بمشاركة عدد من السياح الأجانب.

وأظهرت عددا من الصور مظاهر احتفال الغواصين وحملهم للعلم السعودي فخرًا بما وصلت له المملكة منذ توحيدها على يد مؤسسها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود قبل (۹۱) عاما.

وتؤكد المكانة التي تتمتع بها المملكة والتي تمكنها من أخذ مكانها الريادي، على همة مواطنيها وسعيهم في تحقيق الإنجازات شغفا بحبهم للوطن ورغبة في إظهار ما تسعى له المملكة والقيادة الرشيدة في سبيل كسب المزيد من النجاحات.