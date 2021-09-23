شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي : نفخر بإبداع وتنافسية رواد ورائدات الأعمال في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن فخره واعتزازه بدور رواد ورائدات الأعمال السعوديين في المملكة بمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية وما حققوه بفضل نمو أعمال شركاتهم ومؤسساتهم الناشئة ومنافسة كبريات الشركات العالمية.

وغرد د. القصبي عبر حسابه في "تويتر" بمناسبة اليوم الوطني السعودي “91” قائلاً "كل عام ووطن العز والشموخ يسمو للمجد والعلياء بقيادته الرشيدة ورؤيته الطموحة وسواعد أبنائه وبناته الأوفياء.حفظ الله وطننا وأدام عزه".

وتابع "في يومنا الوطني، استحضر وكلي فخر، إبداع روّادنا من الشباب والشابات، وامتلاكهم شركات ناشئة تنافس وتنمو بصورة سريعة جدا، بمبيعات مليارية وجولات استثمارية هي الأعلى في المنطقة بمختلف القطاعات لتؤكد تميزهم وإبداعهم".

وقال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف" يزداد شعوري بالفخر عندما أشاهد أفضل المقاهي سعودية، وأفضل مطاعم البيتزا والشاورما والبرجر سعودية، وأفضل تطبيقات الخدمات والتوصيل سعودية، وأفضل شركات التسويق سعودية حيث "أسسها سعوديون" وصنعتها عزيمة الأبطال لينافسوا كبرى الشركات".