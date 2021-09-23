شروط التسجيل والاستفادة من برنامج البحث عن عمل «حافز»

الرياض - محمد عبدالله - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اشتراطات ومتطلبات التسجيل في برنامج البحث عن عمل "حافز" عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

وأوضحت منصة بوابة طاقات، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ برنامج البحث عن عمل "حافز" مخصصًا ماليًا قدره 2000 ريال لمدة 12 شهرًا للباحثين الجادين في البحث عن عمل من.

وأشار برنامج حافز، إلى أنه يساهم في تحفيز وتعزيز فرص الحصول على وظائف مستدامة ومناسبة، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل.

شروط التسجيل في حافز

وأوضح برنامج البحث عن عمل "حافز"، من خلال موقع البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، الاشتراطات الضرورية الأساسية اللازم توافره في المتقدمين للتسجيل بالبرنامج، وتتمثل هذا المتطلبات في الشروط التالية:

- أن يكون المقدم مواطنًا سعودي الجنسية

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة

- أن يكون قادرًا على العمل

- ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص

- ألا يكون مستحقًا لمعاش تقاعدي

- ألا يكون مستحقًا لأي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل

- ألا يكون لديه نشاط تجاري

- ألا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب

- ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصّص المالي الذي يصرف له أو يزيد عليه وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.

- أن يكون مقيمًا في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الفترة التي يتم تقديم الطلب أو خلال صرف المخصص المالي.

برنامج حافر.. التزامات المتقدمين

وأضح برنامج البحث عن عمل "حافر"، أنه يتوّجب على المستفيدين من هذا البرنامج التقيد بعدد من الالتزامات التي تهدف إلى المساعدة في العثور على العمل الدائم، بالإضافة إلى إظهار مؤشر الجديّة في البحث عن عمل.

وتابع، أنه يشترط لمن أراد الاستفادة من برنامج حافز البحث عن عمل إنجاز جميع المهام والالتزامات المذكورة، حيث لا يمكن الحصول على فوائد البرنامج إلا عن طريق الإتمام الصادق لجميع الالتزامات وعدم الالتزام بتنفيذها قد يؤدي الى عقوبات مالية والإقصاء من البرنامج.

وبيّن برنامج البحث عن عمل "حافز"، الواجبات والالتزامات التي يجب على المقبولين بالبرنامج التقيد بإتباعها وتنفيذها وتتضمن:

- تسجيل الدخول الأسبوعي:

ضرورة تسجيل الدخول على البوابة الوطنية للعمل مرة واحدة كل سبعة أيام على الأقل للاطلاع وإتمام المهام والالتزامات (مثل: تعبئة المعلومات أو حضور تدريب إلكتروني أو غيرها من المهام)

- حضور الدورات التدريبية، والالتحاق بأي دورة تدريبية تطلب من الباحث عن عمل وإتمامها بنجاح ويشمل ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد.

- حضور مقابلات العمل، التي الذي يحددها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو أحد مفوضيه، لإجراء المقابلات مع أصحاب الأعمال أو الجهات الأخرى.

- قبول عروض العمل المناسبة التي يؤمنها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهناك حد أعلى لعروض العمل المناسبة التي يمكن للمتقدم رفضها حيث أن رفض عروض العمل المناسبة يعد مؤشرًا لعدم جدية الباحث عن عمل.

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