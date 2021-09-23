التحالف: تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة أطقلتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأكد التحالف أن هناك تصعيدًا حوثيًا متعمدًا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني، مُشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيات الحوثية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخحة، وصواريخ باليسية باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ودائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية.

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