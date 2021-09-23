ابن سمار: اليوم الوطني يجسد تلاحم السعوديين مع القيادة لمواصلة البناء

الرياض - محمد عبدالله - قدم رئيس مجلس إدارة شركة (بن سمار)، مسعد بن سمار العتيبي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال «ابن سمار» إن اليوم الوطني للمملكة يمثل تذكيرًا بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وتابع قائلا، إنَّ اليوم الوطني هو مناسبة تستحق من السعوديين الفخر بالانتماء إلى وطنهم الذي يسوده الأمن والأمان والرخاء والازدهار، بجهود قيادته الرشيدة ثم بتلاحم الشعب السعودي مع قيادته.

وأشار «ابن سمار» إلى أنَّ اليوم الوطني الـ91، يمثل لوحة يظهر فيها السعوديون تآخيهم وتلاحمهم وبطولاتهم واعتزازهم بتراثهم وهويتهم الوطنية العربية الأصيلة، كما يمثّل فرصة لتجديد العزم على المضي في تحقيق تطلعات وآمال القيادة باستكمال ومواصلة طريق البناء والتطوير.

وجدد «ابن سمار» تهنئته لكل السعوديين وعلى رأسهم القيادة الرشيدة وأبطال الحد الجنوبي، الذين يرسمون صورة مشرفة للدفاع عن الوطن.

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