الصحة: 57 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546792 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535783 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8684 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الاثنين الماضي، أنَّ عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطَّى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

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