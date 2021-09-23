رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال رئيس وزراء باكستان «نيابة عن حكومتي وشعب باكستان، أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، ونتمنى لهم دوام التقدم في ظل القيادة الحكيمة».

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقّى برقية تهنئة، من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

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