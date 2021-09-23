«التأمينات» تكشف خطوات تعديل سنّ المشترك بعد التسجيل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة وخطوات وإمكانية القيام بتعديل سنّ المشترك بعد قيامه بالتسجيل في المؤسسة بسن آخر.

وأضافت المؤسسة، أنه يتم تحديد سنّ المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذَّر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة.

حالات تعديل سن المشترك

وبينّت مؤسسة التأمينات، أنّه لا يجوز تعديل هذا السِّنّ بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سنًا مختلفة، ويمكن تعديل السنّ الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:-

‌أ- إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.

‌ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنة بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.

‌ج- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري (18) سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنة في تاريخ طلب الاشتراك.

عودة صاحب المعاش إلى العمل

وفي سياق آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ماذا يحدث في حالة عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد بعد صرف المعاش.

وأشارت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم إيقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أنه في حالة إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل خاضع للنظام فإنه يتم إيقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي:

- إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم إيقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل.

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل بين سن (60 و 65) سنة فيتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن العمل الجديد أو استئناف الاشتراك في النظام.

- وفي حالة اختيار المشترك عدم الاشتراك لا يتم إيقاف الصرف له، وإذا اختار استئناف الاشتراك يتم إيقاف الصرف له، وينظر في هذه الحالة إلى أجره فإذا كان هذا الأجر يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أو أجره الأخير الذي دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من المعاش ما يكمل هذا القدر.

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو أكثر فلا يخضع لفرع المعاشات عن فترة عمله الجديدة ولا يتم إيقاف المعاش ويخضع لفرع الأخطار المهنية.

حكم ترك العمل الجديد

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فإنه يتم تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين أيهما أفضل:

- تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.

- أن يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة ان قلت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول ، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين.

- إذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فإن المشترك أو أفراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.

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