وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جزر القمر

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس جمهورية القمر المتحدة الرئيس عثمان غزالي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتّى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.

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