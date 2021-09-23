هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في العاصمة الرياض.

وأكد وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن إطلاق المركز يأتي ضمن المبادرات الوطنية بالتزامن مع احتفاء المملكة بيومها الوطني الـ91 تأكيداً لدور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين وعنايتها بأهمية خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وامتداداً للنجاحات الإعلامية السابقة المتمثلة في تخصيص قناة القرآن الكريم والسنة النبوية وإذاعة القرآن وإذاعة نداء الإسلام.

وسيعمل المركز على تقديم منتج إعلاميّ بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية بالمحتوى المتقن علمياً وفـنياً، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى، من خلال الكوادر الشابة والمميزة من أبناء وبنات الوطن.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن الهيئة تهدف إلى أن يكون المركز مصدراً للتسجيلات القرآنية والأحاديث النبوية، لجميع الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

ومن المقرر أن تكون انطلاقة المركز في استديوهات الرياض وجدة والدمام والقصيم، وصولًا إلى تجهيز وتشغيل جميع استديوهات المناطق وفق الخطة الزمنية لإنتاج ما مجموعه 1000 ساعة من التلاوات المتفرقة والختمات الكاملة والأحاديث الصحيحة والأدعية النبوية.

ورحب المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعات والجمعيات المتخصصة بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، كما سيقوم المركز في مراحل الإنتاج بعقد الشراكات مع الأوقاف القرآنية والمؤسسات المانحة، تفعيلًا لدور القطاع الثالث ومشاركته في مسيرة التنمية بالمملكة.