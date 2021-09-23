لأول مرة بالمملكة.. مستشفى أجياد للطوارئ تدشن جهاز الطب الاتصالي للسكتة الدماغية

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، لأول مرة في المملكة جهاز الطب الاتصالي بمستشفى اجياد للطوارئ بمقر المستشفى الافتراضي بوزارة الصحة .

حضر تدشين الجهاز الأول من نوعه في المملكة الدكتور ماجد بخيت استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة، بمقر مستشفى أجياد وبحضور الإدارة التنفيذية بمستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة.

يعمل جهاز الطب الاتصالي على ارتباط مستشفى أجياد بالمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة حيث يتواجد بالمستشفى الافتراضي استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية على مدار الساعة.

وفي حالة وجود مريض بجلطة دماغية بمستشفى أجياد للطوارئ يقوم الفريق الطبي الموجود بالتواصل مع مقر المستشفى الافتراضي، حيث يتواجد طبيب استشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية الذي بدوره يقوم بتقييم حالة المريض.

ويسمح جهاز الطب الاتصالي بمعاينة الأشعة المقطعية ومن خلالها يتم تقييم المريض إذا كان هناك جلطة حادة يتم اتخاذ الإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة لإذابة الجلطة الدماغية.

ومن جانبه أشار الدكتور ماجد بخيت، استشاري طب الأعصاب والجلطات الدماغية وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة، أن عامل الوقت مهم جدًا للجلطة الدماغية لأن كل دقيقة يموت فيها أكثر من عشرة ملايين خلية عصبية، موضحًا أنه لا يوجد وقت كافٍ لنقل المريض والمحافظة على حياته، لذا يجب أن يتلقى العلاج بشكل أسرع بالمستشفى إلى حين نقله إلى مستشفى أخرى يتواجد فيها برنامج السكتة الدماغية الحديث من حيث الأشعة المقطعية وآلية التصوير لشرايين الدماغ بالصبغة وكذلك عمل القسطرة الدماغية.

وتم اختيار مستشفى أجياد للطوارئ أول مستشفى يتم تفعيل الطب الاتصالي لبرنامج السكتات الدماغية على مستوى المملكة العربية السعودية كخطة أولى لوزارة الصحة لأهميتها بالقرب من المسجد الحرام خدمة للزوار والمعتمرين.