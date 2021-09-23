أمير مكة يستقبل عدداً من موظفي الإمارة من فئة الصم

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة‏ في مقر الإمارة بجدة، عدداً من موظفي الإمارة من فئة الصم والذين قدموا التهنئة بمناسبة اليوم الوطني بلغة الإشارة.



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