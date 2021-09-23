تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

أمير مكة يستقبل عدداً من موظفي الإمارة من فئة الصم استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة‏ في مقر الإمارة بجدة، عدداً من موظفي الإمارة من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 16 صفر 1443 هـ 16 صفر 1443 هـ

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمر بنا في... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 16 صفر 1443 هـ 16 صفر 1443 هـ

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