مكة والمدينة المنورة الأعلى حرارة

سجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة في المملكة بـ43 درجة تلتها المدينة المنورة بـ42 وسجلت السودة الأقل بـ25 درجة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي الى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد الى مرتفعات مكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.



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