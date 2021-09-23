نيجيريا تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل نفط في 2022

أعلنت الحكومة النيجيرية أنّها تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في 2022، مشيرة إلى أنّها أعدّت ميزانية العام المقبل على أساس سعر متوقّع للبرميل يبلغ 57 دولارًا.

وقالت الحكومة في بيان إنّ مجلس الشيوخ وافق على معدّل إنتاج يبلغ 1.88 مليون برميل يوميًا في 2022 و2.23 مليون برميل يوميًا في 2023 و2.22 مليون برميل يوميًا في 2024 وذلك «بالاستناد إلى المعدّل الوسطي البالغ 1.93 مليون برميل يوميًا والذي سجّل في السنوات الثلاث الماضية».

وأضافت أنّها اعتمدت «معيارًا شديد التحفّظ في إنتاج النفط على المدى المتوسط لمزيد من الواقعية في الميزانية».

ونيجيريا، العضو في منظّمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، أنتجت 1.47 مليون برميل يوميًا في 2021 بعدم اتفقت دول أوبك على خفض الإنتاج.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد حاليًا أكثر من مليوني برميل في اليوم.

ونيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تضرّرت بشدّة من جائحة كوفيد-19 وكذلك أيضًا من انخفاض أسعار النفط عالميًا، الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد.