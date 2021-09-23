شكرا لقرائتكم خبر عن صورة قبل 69 عاما .. أول عرض عسكري برعاية المؤسس وحضور الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر دارة الملك عبدالعزيز في اليوم الوطني ٩١ صوره للملك عبدالعزيز ، في أكبر عرض عسكري من نوعه في المنطقة.

ويظهر في الصورة التي التقطت عام 1372هـ (1952م) ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة :" لم يمت الملك عبدالعزيز رحمه الله إلا وقد تأسس جيش سعودي كبير .. هذا العرض المهيب تناقلته الإذاعة السعودية ووسائل إعلام خارجية بالفخر والاطمئنان ذلك أنه أكبر عرض من نوعه في المنطقة في حينه".