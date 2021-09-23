شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم الوطني .. "الوطني للمحفوظات" ينشر وثائق عمرها 92 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقع من جلالة الملك المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاماً مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة.

كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاماً مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله-، بإعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.