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فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا

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محمد بن مسعود - الدمام - نشره حساب إمارة منطقة تبوك.. والمناسبة تعود لعام 1408هـ

نشر حساب إمارة منطقة تبوك على موقع "تويتر "، مقطع فيديو نادرًا تم توثيقه قبل 35 عامًا.

وأظهر الفيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يؤدي العرضة ، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة تبوك ‏في عام 1408هـ .

— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal)

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 03:53 PM

نشره حساب إمارة منطقة تبوك.. والمناسبة تعود لعام 1408هـ

فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نشر حساب إمارة منطقة تبوك على موقع "تويتر "، مقطع فيديو نادرًا تم توثيقه قبل 35 عامًا.

وأظهر الفيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يؤدي العرضة السعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة تبوك ‏في عام 1408هـ .

— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal)
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، فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا ،
المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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