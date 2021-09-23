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تقدم مسعد بن سمار العتيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بن سمار، بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، في الذكرى الـ91 لليوم الوطني.
وقال "ابن سمار" إن "هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين يمثل تذكيراً بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله".
وأضاف أن "اليوم الوطني السعودي مناسبة تستحق من السعوديين الفخر بالانتماء إلى وطنهم الذي يسوده الأمن والأمان والرخاء والازدهار، بجهود قيادته الرشيدة ثم بتلاحم الشعب السعودي مع قيادته".
ولفت إلى أن اليوم الوطني يمثل لوحة يظهر فيها السعوديون تآخيهم وتلاحمهم وبطولاتهم واعتزازهم بتراثهم وهويتهم الوطنية العربية الأصيلة، كما يمثل فرصة لتجديد العزم على المضي في تحقيق تطلعات وآمال القيادة باستكمال ومواصلة طريق البناء والازدهار والتطوير.
وجدد "ابن سمار" تهنئته لكل السعوديين وعلى رأسهم القيادة الرشيدة وأبطالنا على الحد الجنوبي، الذين يرسمون صورة مشرفة للدفاع عن الوطن.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 03:35 PM
هنأ القيادة والشعب السعودي..وأكد تلاحمهم لمواصلة طريق البناء"ابن سمار": اليوم الوطني مناسبة تستحق من السعوديين الفخر بالانتماء إلى وطنهم
تقدم مسعد بن سمار العتيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بن سمار، بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، في الذكرى الـ91 لليوم الوطني.
وقال "ابن سمار" إن "هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين يمثل تذكيراً بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله".
وأضاف أن "اليوم الوطني السعودي مناسبة تستحق من السعوديين الفخر بالانتماء إلى وطنهم الذي يسوده الأمن والأمان والرخاء والازدهار، بجهود قيادته الرشيدة ثم بتلاحم الشعب السعودي مع قيادته".
ولفت إلى أن اليوم الوطني يمثل لوحة يظهر فيها السعوديون تآخيهم وتلاحمهم وبطولاتهم واعتزازهم بتراثهم وهويتهم الوطنية العربية الأصيلة، كما يمثل فرصة لتجديد العزم على المضي في تحقيق تطلعات وآمال القيادة باستكمال ومواصلة طريق البناء والازدهار والتطوير.
وجدد "ابن سمار" تهنئته لكل السعوديين وعلى رأسهم القيادة الرشيدة وأبطالنا على الحد الجنوبي، الذين يرسمون صورة مشرفة للدفاع عن الوطن.
، "ابن سمار": اليوم الوطني مناسبة تستحق من السعوديين الفخر بالانتماء إلى وطنهم ،
المصدر : الخليج 365
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