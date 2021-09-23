شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القمُر يبحث مع وزير الخارجية أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.