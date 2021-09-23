شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على جازان بصاروخ باليستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديا سافرا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

كما أكد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.