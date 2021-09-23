شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث مرورية تتسبب بـ 18 إصابة و3 وفيات في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١٠:٢٣ من مساء امس الاربعاء بلاغا من العمليات الموحده يفيد بوجود حادث تصادم متعدد في طريق مكه الهدى مقابل محطة ساسكو وبه عدد من الاصابات وفور تلقي البلاغ تم توجية ٥ فرق اسعافية ، وعند وصول اول فرقة للموقع تبين وجود ١٠ اصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلت ٥ اصابات متوسطة الخطورة الى مستشفى النور التخصصي بينما رفضت باقي الاصابات النقل

وفي الساعة ١١:١٢ من مساء امس تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من العمليات الموحده يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل الشعيبة في اتجاه طفيل وبه عدد من الاصابات وفور تلقي البلاغ تم توجية ٦فرق اسعافية واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول اول فرقة للموقع تبين وجود ٣ حالات وفاة

و٨ اصابات اصابة خطرة و٥ اصابات متوسطة الخطورة واصابتان طفيفة

جرى تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلت ٦ اصابات الى مستشفى النور التخصصي ورفض باقي المصابين النقل