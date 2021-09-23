، خصومات حتى 50% من "دهانات الجزيرة" لطلبات الأونلاين بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ اليوم الخميس وتستمر لغاية 30 من شهر سبتمبر الجاري

أطلقت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقوى عروضها لعام 2021م، وذلك بمنح خصومات حتى 50% على العشرات من منتجاتها احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

تضمنت عروض "دهانات الجزيرة" طلبات الأونلاين على وجه التحديد، ويأتي ذلك تعزيزاً لدورها الريادي في توظيف التقنيّة المتطورة واستثمارها للارتقاء بمستوى خدمة القاعدة الواسعة والمتنامية من عملائها، ومواكبةً لمتطلبات المسيرة التنموية الطموحة للمملكة ورؤيتها 2030 المباركة، بوصفها أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ajp.sa/nd91-news وتطبيقها على الجوال.

تسري عروض " دهانات الجزيرة" اعتباراً من اليوم الخميس وتستمر لغاية 30 من شهر سبتمبر الجاري، شاملة حزمة واسعة من منتجاتها من الدهانات الداخلية، والديكورية، والخارجية، والأساسات والمعاجين والمخففات، ودهانات العزل، ودهانات الأخشاب، ودهانات الحديد، إلى جانب دهانات الريزن.

هذا وتحظى "دهانات الجزيرة" بسمعة مرموقة في مجال تصنيع وتطوير الدهانات المبتكرة والآمنة بيئياً، وتسعى لخدمة عملائها وتمكينهم من الوصول إلى أنسب الخيارات من مجموعتها الواسعة من المنتجات المتخصصة الملبية لكافة الاحتياجات ومختلف الأذواق.