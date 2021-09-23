، نيجيريا.. ارتفاع حصيلة وفيات تفشي مرض الكوليرا إلى 2404 أشخاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض

أسفر تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا عن مقتل 2404 أشخاص منذ بداية شهر يناير، حسب ما ذكر المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وقال المركز في بيان له أمس إنه سجل 23 وفاة جديدة لها علاقة بمرض الكوليرا بجميع أنحاء البلاد بين الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر، مشيراً إلى أن البلاد سجلت خلال هذه الفترة 1182 حالة جديدة مشتبه بها.

وأوضحت وكالة الصحة العامة في نيجيريا أن إجمالي 72910 حالات مشتبه بها سجلت في 27 ولاية، وكذلك في العاصمة الفيدرالية منذ تفشي المرض.