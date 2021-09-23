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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت سفارة المملكة لدى رومانيا، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91. وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا د. محمد بن عبدالغني خياط كلمه بهذه المناسبة عبر فيها باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سفارة المملكة والمكاتب الفنية التابعة لها، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-
وأشار السفير د. محمد خياط في كلمته إلى تاريخ المملكة وما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار على نهجه بعد ذلك أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله-.
وأوضح السفير النهضة التي تمر بها المملكة والتطور والتقدم المستمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. سائلاً الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على المملكة.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 02:36 PMسفارة المملكة في رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91
أقامت سفارة المملكة لدى رومانيا، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91. وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا د. محمد بن عبدالغني خياط كلمه بهذه المناسبة عبر فيها باسمه ونيابة عن كافة منسوبي سفارة المملكة والمكاتب الفنية التابعة لها، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-
وأشار السفير د. محمد خياط في كلمته إلى تاريخ المملكة وما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار على نهجه بعد ذلك أبناؤه الملوك البررة - رحمهم الله-.
وأوضح السفير النهضة التي تمر بها المملكة والتطور والتقدم المستمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. سائلاً الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على المملكة.
، سفارة المملكة في رومانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 ،
المصدر : الخليج 365
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